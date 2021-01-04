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У Дніпропетровській області жінка застрягла у віконній решітці: її діставали рятувальники (фото)

4 січня, 11:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцева мешканка не змогла вибратися самостійно

У місті Покров Дніпропетровської області жінка потрапила у "пастку" у власній квартирі. Вона застрягла ногою між металевими прутами віконної решітки.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Так, нещасний випадок стався на вулиці Центральній. Там у квартирі на першому поверсі житлового будинку жінка 1977 року народження застрягла у віконній решітці.

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Щоб звільнити господиню, рятувальникам довелося розрізати залізні прути гідравлічними ножицями.

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При цьому поки не відомо, навіщо вона туди залізла.

Нагадаємо, раніше у Рівному літня жінка намагалася пробратися на закрите на карантин міське кладовище. Це їй не вдалося, і бабуся застрягла прямо на паркані.

Також ми писали, як в Одеській області п'яний водій застряг на залізничних шляхах.

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рятувальники решітка Дніпропетровська область
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