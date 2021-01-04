У Дніпропетровській області жінка застрягла у віконній решітці: її діставали рятувальники (фото)

У місті Покров Дніпропетровської області жінка потрапила у "пастку" у власній квартирі. Вона застрягла ногою між металевими прутами віконної решітки.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Так, нещасний випадок стався на вулиці Центральній. Там у квартирі на першому поверсі житлового будинку жінка 1977 року народження застрягла у віконній решітці.
Щоб звільнити господиню, рятувальникам довелося розрізати залізні прути гідравлічними ножицями.
При цьому поки не відомо, навіщо вона туди залізла.
Нагадаємо, раніше у Рівному літня жінка намагалася пробратися на закрите на карантин міське кладовище. Це їй не вдалося, і бабуся застрягла прямо на паркані.
Також ми писали, як в Одеській області п'яний водій застряг на залізничних шляхах.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк