У Дніпропетровській області жінка застрягла у віконній решітці: її діставали рятувальники (фото)

У місті Покров Дніпропетровської області жінка потрапила у "пастку" у власній квартирі. Вона застрягла ногою між металевими прутами віконної решітки.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Так, нещасний випадок стався на вулиці Центральній. Там у квартирі на першому поверсі житлового будинку жінка 1977 року народження застрягла у віконній решітці.

Реклама

Щоб звільнити господиню, рятувальникам довелося розрізати залізні прути гідравлічними ножицями.

При цьому поки не відомо, навіщо вона туди залізла.

Нагадаємо, раніше у Рівному літня жінка намагалася пробратися на закрите на карантин міське кладовище. Це їй не вдалося, і бабуся застрягла прямо на паркані.

Також ми писали, як в Одеській області п'яний водій застряг на залізничних шляхах.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама