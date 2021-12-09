У Кривому Розі чоловіка посадять за підробку COVID-сертифіката: скільки йому загрожує

У Кривому Розі чоловіка затримали з підробленим COVID-сертифікатом. Його засудили до 2 років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Деталі
На початку листопада 2021 року біля ринку в Покровському районі Кривого Рогу обвинувачений купив печатку лікаря та лікарні однієї з областей України, а також флешку з готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
На сайті оголошень зловмисник розмістив оголошення про продаж міжнародних свідоцтв про вакцинацію за 1200 гривень.
Покарання за підробку документів
Чоловіка визнали винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тепер його позбавлять волі на 2 роки та 1 місяць.
Під Києвом шахраї торгували фейковими COVID-сертифікатами
Понад 500 підроблених печаток та близько 3000 бланків – у Київській області викрили підпільний центр з виготовлення фейкових СOVID-сертифікатів та державних документів.
50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка спільно з 46- та 53-річним киянами організувала фірму, яка займалася підробкою документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До них зверталися громадяни України та іноземці.
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