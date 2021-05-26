У Кривому Розі хлопець облив дівчину бензином і підпалив

У середу, 26 травня, в Кривому Розі хлопець під час сварки облив дівчину бензином і підпалив.
Про це повідомляє оne.kr.ua.
Інцидент стався на вулиці Соборності. Молода пара спочатку посварилася на вулиці, після цього чоловік облив дівчину бензином і підпалив її.
Постраждалу до лікарні госпіталізували медики.
Очевидці викликали поліцію, яка зараз встановлюють всі обставини події.
Як ми писали раніше, в місті Коростень Житомирської області місцевий житель під час сімейної сварки облив кімнату в будинку і себе бензином, забарикадувався в приміщенні, в якому були діти, і погрожував підпалити будинок.
Раніше ми повідомляли, що в Житомирі порушник підстрелив сам себе, тікаючи від поліції.
Також нагадаємо, в Києві чоловік погрожував самоспаленням.