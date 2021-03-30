У Кривому Розі продавали фейкові довідки про відсутність COVID-19

У Кривому Розі викрили місцеву жительку, яка продавала довідки про відсутність коронавірусу.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за тисячу гривень замовник отримував сертифікат з негативним результатом без фактичного проведення відповідного дослідження.

Протягом березня до поліції надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій і надають підроблені довідки. Під час перевірки отриманої інформації правоохоронці з'ясували, що до поширення готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу.

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Як з’ясувалося, зловмисниця розклеювала по місту оголошення про надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби, після чого реалізовувала їх. При цьому замовникам відповідне медичне дослідження не проводилось. У такий спосіб можна було отримати сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги.

Копи провели обшук за місцем проживання підозрюваної. Вони вилучили три довідки про проходження тестів з відтисками печатки лабораторій, понад 50 тисяч гривень, чорнові записи, мобільні телефони та банківську картку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження попередньо за статтею "шахрайство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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Зараз призначена низка експертиз, вживаються заходи, спрямовані на встановлення причетності інших осіб до злочинної діяльності. Також вирішується питання про вручення жінці повідомлення про підозру.

Раніше ми повідомляли, що шахраї продають липові довідки з підписами медиків.

Також нагадаємо, МОЗ відреагував на те, що українцям пропонують підроблені довідки про тести на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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