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З'явилися перші фото з місця вибуху в Кривому Розі, є постраждалі

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 вересня, 13:25
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Причиною вибуху могла стати газова суміш невідомого походження. Фахівці розбираються в ситуації
У Кривому Розі прогримів вибух в багатоповерхівці. Колаж: "Сьогодні"
У Кривому Розі прогримів вибух в багатоповерхівці. Колаж: "Сьогодні"

В одному з житлових будинків Кривого Рогу сьогодні, 17 вересня, прогримів вибух. На місце події вирушили рятувальники, швидка і газова служба.

Про це повідомляє Перший міський.

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Близько 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.

Рятувальникам надійшло повідомлення про вибух у дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна
Рятувальникам надійшло повідомлення про вибух у дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна / Фото: Перший міський

У квартирі в цей час перебував 52-річний чоловік з онуками. А в сусідній квартирі допомоги потребував 10-річний хлопчик. Дитина повідомила, що приміщення наповнилося димом і він сам не може вийти, тому рятувальникам довелося відкривати вхідні двері.

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Допомоги потребував 10-річний хлопчик, рятувальникам довелося відкривати вхідні двері
Допомоги потребував 10-річний хлопчик, рятувальникам довелося відкривати вхідні двері / Фото: Перший міський

За словами пресслужби поліції, причиною вибух могла стати газова суміш невідомого походження. Осередок пожежі припав не на кухню, а на одну зі спальних кімнат. Вогонь пошкодив майно на площі 20 квадратних метрів.

Також незначно постраждав дідусь дітей, він отруївся продуктами горіння. Чоловіка доставили до лікарні. Фахівці розбираються в ситуації.

Як може вибухнути газ?

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Причин вибуху побутового газу може бути три:

  • зношеність комунікацій;
  • несправне обладнання;
  • недбалість людей.

Газівники пояснюють, що вибухонебезпечна суміш утворює концентрація природного газу на рівні від 5 до 15% за обсягом в суміші з повітрям. Всього декілька годин і ця суміш може вибухнути.

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