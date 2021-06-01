У Кривому Розі померла вагітна, яку підпалив хлопець. Без мами залишилися двоє дітей

Дівчина близько тижня провела в лікарні, але медики не змогли її врятувати

У лікарні Кривого Рогу померла вагітна, яку облив горючою рідиною і підпалив її 17-річний співмешканець. Дівчина лежала в реанімації.

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Про це повідомляє "Перший міський" з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що без мами залишилися двоє її дітей. Ними займаються працівники ювенальної превенції.

У дівчини було пошкоджено близько 50% тіла – обличчя, тулуб, руки, ноги і дихальні шляхи. Приблизно тиждень лікарі боролися за її життя у відділенні реанімації, але врятувати дівчину не вдалося.

Також ЗМІ пише, що після підпалу хлопець сказав сусідам, нібито загибла сама обпеклася, і втік з квартири. Зараз він затриманий.

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Нагадаємо, за місцем проживання пари провели обшук, копи вилучили у хлопця зброю.

Відео: Сьогодні

Також ми писали, що в Кропивницькому рятують 5-місячну Софію з опіками 25% тіла.