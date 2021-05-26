У Кривому Розі рятувальники приїхали на виклик через коробку з написом "викликайте саперів"

Перехожі побачили дивну коробку і повідомили про неї правоохоронцям – що з нею зробили

/ Фото: Нацполиция

У Кривому Розі біля станції "Інгулець" перехожі знайшли підозрілу коробку з написами "бомба" і "викликайте саперів". До неї був примотаний мобільний телефон.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На місце приїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група і патрульні. Вони вирішили знешкодити предмет і підірвали коробку.

/ Фото: Нацполиция

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Через інцидент затримок у русі потягів не було. Тепер поліцейські вивчають відео з камер відеоспостереження і встановлюють порушників.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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