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У Кривому Розі рятувальники приїхали на виклик через коробку з написом "викликайте саперів"

26 травня, 18:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Перехожі побачили дивну коробку і повідомили про неї правоохоронцям – що з нею зробили

/ Фото: Нацполиция

У Кривому Розі біля станції "Інгулець" перехожі знайшли підозрілу коробку з написами "бомба" і "викликайте саперів". До неї був примотаний мобільний телефон.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На місце приїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група і патрульні. Вони вирішили знешкодити предмет і підірвали коробку.

/ Фото: Нацполиция

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Через інцидент затримок у русі потягів не було. Тепер поліцейські вивчають відео з камер відеоспостереження і встановлюють порушників.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Харкові викрили підлітка, який "замінував" лікарню. Свій вчинок хлопець пояснив бажанням розважитися.

Крім того, у Запоріжжі впіймали "анонімного терориста", який виконував "замовлення" у забороненій соцмережі.

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