У Кривому Розі рятувальники приїхали на виклик через коробку з написом "викликайте саперів"

/ Фото: Нацполиция
У Кривому Розі біля станції "Інгулець" перехожі знайшли підозрілу коробку з написами "бомба" і "викликайте саперів". До неї був примотаний мобільний телефон.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
На місце приїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група і патрульні. Вони вирішили знешкодити предмет і підірвали коробку.
/ Фото: Нацполиция
Через інцидент затримок у русі потягів не було. Тепер поліцейські вивчають відео з камер відеоспостереження і встановлюють порушників.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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