У Кривому Розі терміново евакуювали людей з вокзалів та аеропорту, поїзди зупинили

Після масового мінування у Полтаві правоохоронці шукають вибухівку на двох залізничних вокзалах та в аеропорту Кривого Рогу. На електронну пошту поліції надійшло повідомлення про замінування. Усіх людей евакуювали.
Про це пише ресурс "Свої. Кривий Ріг".
Бомбу шукають на вокзалах Кривий Ріг (Червона), Кривий Ріг-Головний та в міжнародному аеропорту. Перевірки розпочато також на станції Роковата. Туди вже виїхали поліцейські та вибухотехніки.
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Нині на вулиці перед вокзалом Кривий Ріг-Головний стоять близько сотні пасажирів та працівників. Потяги, які мали прибути на станції, зупинено, доки перевірки не закінчаться.
Хто і навіщо "мінує" будівлі?
Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли "Сьогодні", що більшість псевдомінувань належать школярам та студентам, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, які контролює ФСБ.
Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні.
Лише за перші три тижні 2022 року у поліцію надійшло 339 повідомлень про мінування.
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