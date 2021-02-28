У Кривому Розі власникам автономних котлів нарахували захмарні борги за опалення

У Кривому Розі тепловики нарахували захмарні борги власникам квартир з автономним опаленням, і тепер через суд намагаються стягнути гроші. Мовляв, люди незаконно зрізали батареї. "Автономники" ж запевняють, що комісії перевіряли їх кілька разів, і всі дозволи на це були, йдеться у сюжеті "Сьогодні".

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Олена від централізованого опалення відмовилася 10 років тому на законних підставах: запевняє, тепловики двічі це перевіряли. Та раптом дізналася, що заборгувала за опалення понад 50 тисяч гривень. Причому платіжок не отримувала. Постачальник одразу надав судовий наказ – негайно сплатити.

"Ми звернулися до суду з проханням анулювати це рішення. І зараз у судовому порядку розглядаємо, аби теплоцентраль з нас зняла борг у сумі 53 тисячі", – пояснює жителька Кривого Рогу Олена Рибка.

Найбільше Олену обурює те, що від централізованого опалення їх відключав один теплопостачальник, а розрахуватись вимагає інший. Із яким навіть договорів не укладали. Ще у 2008 державна "Теплоцентраль" передала свої мережі міському підприємству. Автоматично постачальник тепла змінився і у споживачів. Ті автономників від опалення відключили і закрили особові рахунки. Та за кілька років абонентів і труби повернули "Теплоцентралі". І там рахунки відкрили знову – пояснили новинам "Сьогодні" правозахисники. У боржники записали 250 власників автономного опалення. Так і виявився кожен з них винним десятки тисяч гривень.

"У нас є відповідь з тепломережі, що вони пишуть гендиректору теплоцентралі – люди встановили автономне опалення, є документи. Але теплоцентраль всіляко не хоче їх приймати, тому що їм вигідно", – каже голова правозахисної організації Яна Беркут.

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У "Теплоцентралі" стверджують, що люди, яких записали у боржники, від централізованого опалення від'єдналися самовільно.

"З 2007 року порядок унеможливлював відключення окремих квартир. Акту, затвердженого міжвідомчою комісією, як вимагав на той момент порядок про відключення, немає", – запевняє керівниця відділу зв’язків із громадськістю АТ "Криворізька Теплоцентраль" Валерія Хоменко.

І саме без цього документа довести законність "автономки" буде вкрай важко, переконує юристка Анжеліка Пилипенко. Проте втамувати апетити тепловиків можна.

"В таких справах термін позовної давності – три роки. Вони його порушують. Вони вже не можуть стягувати з людей за 2013 рік борги, оскільки вони з ними в жодних договірних відносинах не перебували", – зазначає юристка.

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Тепла не споживав, відтак і платити не мусить ані копійки. Це у суді спершу довів Дмитро. Однак тепловики виграли апеляцію.

"Верховний суд нас не прийняв, тому що незначна справа. І всі надії тільки на Європейський суд", – каже Дмитро Тенетко.

А заразом вимагають підтримки у міських чиновників. Аби ті оформили їм необхідні папери і підтвердили: автономним опаленням люди користуються законно.

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