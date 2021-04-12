Пограбували і зґвалтували. У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську – ЗМІ

Сьогодні в Нікополі вбили відомого волонтера Анжелу Мончинської. Їй був 51 рік. Імовірно, на неї напав охоронець підпільного ігрового клубу, де вона працювала адміністратором.
Про це повідомляє "Нікопольська правда".
Як поідомляє видання з посиланням на джерела, ігровий клуб знаходився по вулиці Електрометалургів, охоронець закладу напав на жінку-адміністратора, згвалтував, пограбував її, а також забрав всі гроші з каси. Жінці він завдав кілька травм, від яких вона померла в реанімації. Чоловік же вирішив приховати сліди своїх злочинів і підпалив приміщення.
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Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на правоохоронців, 12 квітня о 5:40, в поліцію надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що в травматологічне відділення доставили жінку – пізніше з'ясувалося, що це Анжела Мончинської – з тілесними ушкодженнями після пожежі, яка трапилася на вулиці Електрометалургів.
Жінка померла, не приходячи до тями.
Підозрюваного у вбивстві затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 25-річний житель Нікопольського району.
Зловмиснику оголосили про підозру за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідство триває.
Анжела Мончинська відома тим, що неодноразово їздила на фронт і допомагала військовим.
Раніше повідомлялося, що в Києві жорстоко вбили відомого кримського волонтера.
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