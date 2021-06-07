У піщаному кар'єрі під Дніпром знайшли загадковий скелет. Заговорили про історичні розкопки

Тіло виявили коли місцеві працівники знімали верхній шар піску – в поліції розповіли про інцидент

У селі Балівка в Дніпропетровській області знайшли скелет людини. Його виявили в піщаному кар'єрі.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Останки тіла помітили робітники, коли знімали верхній шар піску. Поки невідомо, хто цей загиблий.

"Зараз ці останки відправлені на експертизу", – сказала спікер облполіції Анна Старчевська.

При цьому поліцейські не змогли назвати період, протягом якого останки знаходилися у кар'єрі. За їх словами, все це встановить експертиза.

Що кажуть місцеві жителі

У селі, біля якого знайшли людські останки, розповіли "Сьогодні", що про інцидент дізналися від журналістів. Староста села Валерій Рижак згадав, як один поліцейський обмовився, нібито знайденим кісткам не менше 100 років.

"Можливо, це і правда, можливо, припущення. Не виключено, що ці останки належать загиблим у якійсь із воєн або за часів голодомору. Експертиза все встановить. Якщо буде доведено, що знахідка має історичне значення, то можуть початися археологічні розкопки" , – повідомив Рижак.

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Нагадаємо, у центрі Кременчука в Полтавській області знайшли замотане в килим тіло 27-річного чоловіка.

Також уГолосіївському районі столиці виявили сумку з фрагментами людського тіла, загорнутими в килим або доріжку.

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