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У школі в Дніпрі знайшли труп чоловіка: що відомо

17 червня 2021 15:08

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Тіло загиблого виявили перехожі – поліція вже почала розслідування

У Дніпрі на території школи №137 на вулиці Комбрига Петрова знайшли померлого чоловіка. Тіло вже направили на експертизу.

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Про це пише "24 канал".

ЗМІ повідомляють, нібито померлий був охоронцем навчального закладу. Його знайшли місцеві жителі, на той момент чоловік вже був мертвий.

На місці працювали слідчі. Вони розповіли, що померлому було приблизно 64 роки. Копи вже почали кримінальне провадження. На думку правоохоронців, це був нещасний випадок.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Шулявській 15 червня виявили страшну знахідку – людське тіло, загорнуте в килим.

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Крім того, у Тернопільській області жінка знайшла в будинку понівечене тіло сусідки. Загибла була в синцях, саднах і термічних опіках.

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