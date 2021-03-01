В Україні відкрили виставку з унікальними знахідками, розкопаними в ході "Великого будівництва"

У Дніпрі з 1 по 5 березня проходить організована "Укравтодором" виставка, на якій представлені численні археологічні знахідки, виявлені при будівництві траси Н-31 Дніпро – Царичанка – Решетилівка.
Про це "Укравтодор" повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
"На місці магістралі відкопали знахідки, яким понад 2000 років, – пише Укравтодор. – Відвідувачі зможуть побачити найдавніші металеві, крем'яні та кістяні знаряддя праці, унікальну знахідку – бронзову сокиру – кельт, який належить до епохи фінальної бронзи, наконечники стріл з кістки і бронзи ".
На виставці буде також експонуватимуться рідкісна для Приорілля знахідка – монета хана Тохтамиша.
Серед інших експонатів – православні та католицькі хрести, місцева кераміка і ручні жорна, монета часів правління Російською імперією Петра I, стародавні ліпні судини і уламки давньогрецьких амфор. Вхід на виставку вільний.
Як відзначають в "Укравтодорі", траса Н-31, що будується в Полтавській і Дніпропетровській областях, проходить по маршруту 18-19 століть, уздовж якого колись знаходилися заїжджі двори, млини і корчми.
Будівництво траси Н-31 Дніпро – Царичанка – Решетилівка "Укравтодор" планує завершити до кінця 2021 року. Це один з наймасштабніших об'єктів програми "Велике будівництво". Нова дорога забезпечить комфортне і безпечне пересування транспортного потоку з Дніпропетровщини до Києва.
Нагадаємо, під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" глава "Укравтодору" Олександр Кубрак повідомив, що в рамках "Великого будівництва" в 2021 році відремонтують трасу М-30 Стрий-Ізварине. Вона з'єднає захід і схід країни, її протяжність – 1400 км.
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