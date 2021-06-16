Відео дня. У Дніпрі після зливи вигрібають воду з даху супутниковою тарілкою

Дніпро досі страждає від наслідків негоди – яка ситуація в місті 16 червня – відео потопу

У Дніпрі напередодні пройшла сильна злива. Дощ затопив вулиці, під'їзди і дахи. Вітер був настільки сильним, що виривав дерева з корінням, а також ламав рекламні щити.

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Чимало лиха накоїла негода на вулиці Робочій, 152. Там городяни вигрібають воду з даху супутниковою тарілкою.

Відповідні відео опублікували в Telegram-каналі Дніпро Оперативний.

Раніше ми повідомляли, що після потопу в Дніпрі у чотирьох місцях провалився асфальт. Ями утворилися на вулиці Яворницького в районі будинку 33.

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Також нагадаємо, раніше Дніпро накрило градом розміром з перепелине яйце. У соцмережах містяни викладали фото побитих рослин на городі. Але були і ті, хто такій погоді радів. Наприклад, місцева жительки підкидала крижини, як конфетті. А ще один чоловік градом охолоджував напої.