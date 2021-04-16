Русский
$ 27,96
33,46
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

Вірус не дає народити фізіологічно: у Дніпрі рятували вагітну з COVID-19

16 квітня, 16:46

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У лікарні Мечникова рятували життя вагітної жінки з коронавірусои і її малюка – зараз породілля одужує

У Дніпрі медики врятували немовля і породіллю, яку госпіталізували у важкому стані. Жінка до останнього лікувалася вдома народними засобами.

Реклама

Про це розповів гендиректор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

За словами медика, саме майбутні мами більш уразливі COVID-інфекцією.

"Пневмонія протікає дуже важко, висушуючи навколоплідні води, не даючи жінкам народити фізіологічно", – пояснив він.

В тренді
Пограбували і зґвалтували. У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську – ЗМІ
Реклама

Саме в такій ситуації опинилася 38-річна Олена з Павлограда. У неї вдома двоє дітей. При надходженні в лікарню була тотальна пневмонія, тому життя малюка була теж під загрозою.

"Пройшла все – непритомність, 22 дні реанімації, 30 днів COVID-терапії, операційну – кесаревів розтин. Одужує. (...) Третя здорова дитина з'явився у їхній родині в день її народження", – написав лікар.

Нагадаємо, раніше в цій же лікарні врятували подружжя, яких госпіталізували з коронавірусом у важкому стані. На них випробували нову методику лікування COVID-19.

Також у пологовому будинку Харкова за ніч від коронавірусу померли дві вагітні жінки. Чоловік однієї з жінок Дмитро розповів у соцмережах, як втратив кохану.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Дніпро вагітна породілля коронавірус лікарня Мечникова
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Пограбували і зґвалтували. У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську – ЗМІ
Пограбували і зґвалтували. У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську – ЗМІДніпро
Дніпро без масок. Чому область стала лідером за добовою захворюваністю на COVID-19 (фото)
Дніпро без масок. Чому область стала лідером за добовою захворюваністю на COVID-19 (фото)Дніпро
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19Україна
Навіть не впізнавали одне одного: у Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували подружжя
Навіть не впізнавали одне одного: у Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували подружжяДніпро
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)Економіка
Військові відмовлялися розмовляти українською і погрожували школяреві
Військові відмовлялися розмовляти українською і погрожували школяреві "бесідою": як їх покаралиДніпро

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти