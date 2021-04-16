Вірус не дає народити фізіологічно: у Дніпрі рятували вагітну з COVID-19

У Дніпрі медики врятували немовля і породіллю, яку госпіталізували у важкому стані. Жінка до останнього лікувалася вдома народними засобами.
Про це розповів гендиректор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook.
За словами медика, саме майбутні мами більш уразливі COVID-інфекцією.
"Пневмонія протікає дуже важко, висушуючи навколоплідні води, не даючи жінкам народити фізіологічно", – пояснив він.
Саме в такій ситуації опинилася 38-річна Олена з Павлограда. У неї вдома двоє дітей. При надходженні в лікарню була тотальна пневмонія, тому життя малюка була теж під загрозою.
"Пройшла все – непритомність, 22 дні реанімації, 30 днів COVID-терапії, операційну – кесаревів розтин. Одужує. (...) Третя здорова дитина з'явився у їхній родині в день її народження", – написав лікар.
Нагадаємо, раніше в цій же лікарні врятували подружжя, яких госпіталізували з коронавірусом у важкому стані. На них випробували нову методику лікування COVID-19.
Також у пологовому будинку Харкова за ніч від коронавірусу померли дві вагітні жінки. Чоловік однієї з жінок Дмитро розповів у соцмережах, як втратив кохану.
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