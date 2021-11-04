Вірус передався від мами: у Дніпрі рятують немовля з COVID-19

У Дніпрі лікарі рятують новонароджену дитину, у якої діагностували коронавірус. Наразі малюк перебуває у реанімації.
Про це повідомляє телеканал D1.
Коронавірус передався від мами
Як стало відомо, у відділенні Дніпропетровської обласної дитячої лікарні рятують новонародженого малюка, який заразився коронавірусом.
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Дитина 10 днів від народження вважається найважчим пацієнтом. Наразі вона перебуває у реанімації. Зазначається, що на коронавірус хворіла її мама.
Яка ситуація у лікарні?
Як розповів завідувач COVID-відділення Ігор Майденко, у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні розгорнуто 20 ліжок. Усі вони підключені до системи подачі кисню.
Наразі зайнято 80% місць і нові пацієнти продовжують надходити. При необхідності кількість ліжок можуть збільшити до 40.
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксували 27 377 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.
Усього інфекцію підтвердили у 3 006 463 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 699 жителів України (всього – 70 146). Вилікувати вдалося 2 479 138 інфікованих (12 464 – за останню добу).
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.
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