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"Можливо, я поховала не свого сина". У частині дніпровського стрільця масово гинуть солдати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 11:36
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У 2019 році сталося два самогубства, причину яких не можуть з'ясувати й досі
У дніпровській військовій частині загинуло кілька солдатів за останні роки. Фото: колаж "Сьогодні"
У дніпровській військовій частині загинуло кілька солдатів за останні роки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі у військовій частині на території "Південмашу" до трагічного випадку гинули й інші солдати. При цьому батьки померлих військовослужбовців досі не розуміють причин загадкових смертей.

Про це пише "ТСН".

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Загадкове самогубство

У 2019 році Мансур Вержаковський втратив сина, який служив у військовій частині 3021 у Дніпрі. Через два місяці служби чоловікові зателефонували та повідомили, що його син скоїв самогубство. За його словами, за день до цього зателефонував син та попросив поговорити зі "старшим" і після цього відключився.

Через деякий час хлопець знову зателефонував і попросив роздрукувати йому виписку з банку, бо з картки нібито пропало 200 гривень.

"До армії він працював та отримував зарплату. Коли пішов служити, зарплатну картку залишив удома, бо збирав на машину. Думав, що за два роки зможе назбирати потрібну суму. Моя дружина зробила йому на своє ім'я картку і відправила в частину — ми на неї час від часу переказували гроші. Якоїсь миті дружині почали надходити повідомлення, що хтось неправильно вводить код картки і намагається зняти готівку", – розповів батько померлого солдата.

17 січня 2019 року сім'ї Вержаковських зателефонували та повідомили про смерть сина. Як виявилося, куля влучила в шию хлопця та вийшла через голову. Судмедексперт повідомив, що траєкторія кулі не природня і фізично зробити сам такий постріл солдат не міг.

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Крім того, хлопець залишив передсмертну записку зі словами: "Мамо і тато, я вас люблю".

"Хоча у протоколі огляду місця події її немає. Крім цього, на кулак одягнена рукавичка. Плюс розібраний автомат — на ньому відсутня кришка механізму затвора. Чи можна заступати на варту без кришки? Ні. При цьому у сфотографованому номері зброї, яка пізніше з'явилася у справі, вже є ця кришка затвору", — зазначив Мансур.

Син Мансура Вержаковського, який загинув у військовій частині у Дніпрі у 2019 році. Фото: "ТСН"

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"Можливо, я поховала не свого сина"

У липні 2019 року за загадкових обставин у цій же частині загинув військовослужбовець 20-річний Андрій Кіба. В офіційних документах сказано, що його тіло знайшли на одному з постів "Південмашу", хоча раніше хлопець казав сім'ї, що він постійно стоїть на покинутому заводі, який уже кілька років не працює.

У документах було сказано, що солдат вистрілив собі в голову з невідомої зброї.

За словами мами загиблого солдата, у них виникли труднощі з тим, як забрати тіло військовослужбовця з моргу у Дніпрі.

"Ми із Кропивницького. Наступного дня після того, як нам повідомили про смерть сина, ми поїхали на пізнання. Зі мною були чоловік, кум та водій. Вранці ми вже були там. У морг забрали кума, а не нас із чоловіком, які мали б іти на впізнання. Нас повели до жінки-слідчого, яка розповідала мені жахливі речі. Таке відчуття, ніби вона хотіла добити. Хотіла навіть відправити мене до лікарні на швидкій, але я відмовилася", – повідомила Анна Кіба.

Тіло солдата з міста забрали близько 16:00. Мамі загиблого хлопця сказали, що морг закривається, і сина можна забрати, але без документів.

"Тіло ми забрали у суботу, а документи нам могли віддати лише у понеділок. Андрія везли у машині швидкої допомоги. Ми їхали на автомобілі позаду. Дорогою мені стало дуже погано. Ми зупинилися, щоб я перевела дух. У цей момент швидка поїхала. Через п'ять хвилин я прийшла до тями, і ми знову поїхали, але наздогнати автомобіль із сином не змогли – він буквально зник", – сказала жінка.

В результаті батьки Андрія не могли знайти швидку і тіло сина. У морзі казали, що такого солдата до них не привозили. Пізніше патологоанатом заявив, що до моргу його доставили лише о четвертій годині ранку.

Де можна було бути весь цей час? Мені здається, що це було зроблено спеціально. Можливо, я ховала не свою дитину", – наголосила Анна.

На похороні труну із сином жінці не дозволили відкрити, бо нібито тіло вже почало розкладатися.

"Син говорив, що роботу, яку доручали робити "старшим", вони перекладали на молодих солдат-строковиків. Доходило до того, що вони штовхали вагон поїзда", — додала Анна Кіба.

20-річний Андрій Кіба, який загинув у військовій частині Дніпра. Фото: "ТСН"

Коротко про трагедію у Дніпрі

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