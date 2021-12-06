Всього 19 років: під Дніпром трагічно загинуло подружжя

У Кам'янському Дніпропетровській області у гаражному кооперативі загинуло 19-річне подружжя. Причиною смерті міг бути нещасний випадок.
Про це повідомляє "Інформатор".
Деталі трагедії
Як розповіли правоохоронці, причиною смерті міг бути нещасний випадок. За попередньою інформацією, подружжя отруїлося вихлопними газами машини, яка стояла в гаражі.
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"Попередня правова кваліфікація – 1 пункт 2-ої частини 115-ої статті КК України (нещасний випадок). Тіла направили на експертизу", – додали поліцейські.
На Львівщині в один день від COVID-19 померло подружжя
У місті Новояворівську Львівської області в реанімації в один день через коронавірус померло подружжя. Чоловік прожив без коханої лише 12 годин.
Подружжя звали Володимир і Марія. Вони були разом усе життя, ще зі шкільних років. Одружилися закохані у 18 років. У пари народилися сини та одна дочка.
Коли подружжя захворіло на коронавірус, то їх госпіталізували в одну реанімаційну палату.
"Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше". Так і сталося — вони померли одного дня, Володя зміг прожити без Марії лише 12 годин", – написала Леся Баранюк.
Головний лікар Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз розповів, що покійним було по 66 років. Їх госпіталізували з коронавірусом ще 29 вересня. Чоловік та його дружина були невакциновані. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет.