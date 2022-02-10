Вибух бомби під міськрадою Кривого Рогу був? Ми дізналися, що сталося насправді

У поліції Кривого Рогу сайту "Сьогодні" розповіли подробиці

У Кривому Розі проводять навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі пролунав вибух під будинком міської ради. Як з'ясувалося, СБУ проводила навчання.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що сталося насправді?

У поліції Кривого Рогу нам повідомили, що силами СБУ проводяться навчання.

"Наскільки відомо, була імітація вибуху. Надзвичайних подій не було", – повідомила речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен.

Усі подробиці

У четвер, 10 лютого, у Кривому Розі Дніпропетровської області під будинком мерії пролунав вибух. Про це повідомляє "Перший міський". Міськраду Кривого Рогу евакуювали через невідому посилку, в якій може бути бомба.

Пізніше повідомили, що біля будівлі міськради пролунав вибух. Імовірно, вибухівку приніс кур'єр "Нової пошти".

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З'явилася інформація, що наявність вибухівки в коробці під міськрадою Кривого Рогу не підтвердилася. Вибухотехніки провели контрольований підрив.

До міськради Кривого Рогу прийшли з обшуками

До міської ради Кривого Рогу Дніпропетровської області з обшуками прийшло ДБР. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження про службову недбалість посадових осіб, яка призвела до втрати в бюджеті майже 700 мільйонів гривень.

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Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.