Вибух у житловому будинку у Кам'янському: місцеві сумніваються у витоку газу

На Дніпропетровщині у Кам'янському сьогодні стався вибух у житловому будинку – двоє людей постраждали.

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Як передає кореспондент "Сьогодні", рвонуло приблизно о пів на дванадцяту у квартирі на п'ятому поверсі. У помешканні вибиті вікна, потрощений балкон. Зсередини оселя нагадує звалище брухту.

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Сили вибуху вистачило навіть, щоби пробити діру у стіні до сусідньої квартири. Наразі відомо про двох постраждалих. Це 30-річний чоловік – власник помешкання, де саме сталося лихо. З опіками його доправили до реанімації місцевої лікарні швидкої допомоги. Там само і 16-річний хлопець із сусідньої квартири, якого придавило уламком стіни. Попередньо у нього розбита голова і забій хребта.

На місці зараз працюють рятувальники та газовики. Попередньо – рвонув побутовий газ. Але місцеві кажуть, що в цій версії сумніваються. Начебто запаху газу не чули, а вибух був занадто потужним. Правоохоронці з'ясовують причину.

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Стіна, яку зруйнувало вибухом, не була опорною. Тож загрози подальших руйнувань, за попередніми висновками рятувальників, немає. І мешканці вже повертаються до осель.

Нагадаємо, раніше в Харкові стався вибух газового балона в квартирі житлового шестиповерхового будинку. Як з’ясувалося, подія трапилася на четвертому поверсі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вибух стався і в житловому будинку по вулиці Курнатовського, 26 в Дніпровському районі столиці. За інформацією КМДА, НП сталася в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

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