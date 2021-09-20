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За що вбили речницю ДСНС та інструктора долікарської допомоги. Дві версії теракту в Дніпрі

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
20 вересня, 19:36
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Теракт міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих або влаштований через "неприязні стосунки"

Сьогодні, 20 вересня, стали відомі подробиці теракту в Дніпрі. Нагадаємо, що 15 вересня серед вулиці вибухнула машина. На жаль, загинули дві людини – прессекретарка ДСНС Дніпропетровської області Дар'я Гречищева та інструктор долікарської допомоги Олексій Кавлак. Поліція розглядає дві версії, але вже кваліфікувала подію як теракт.

Про це повідомив заступник глави обласної прокуратури Олександр Савенко на брифінгу.

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За його словами, теракт міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих. Вони мали активну громадянську позицію.

"Вони були волонтерами, вони були інструкторами-парамедиками і займалися досить активною діяльністю. Неодноразово були в зоні ООС", – пояснив він одну з версій.

Друга версія, яку розглядають слідчі, – автомобіль підірвали через "неприязні стосунки певного кола осіб із цими людьми". Савенко додав, що слідству потрібно "глибоко і детально" розібратися з особами, які можуть бути причетні до вибуху. Про кого конкретно йдеться, він не уточнив, пославшись на "таємницю слідства".

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Представник прокуратури також повідомив, що сила вибуху відповідала вибуху 1-2 кілограмів тротилу. Однак досі невідомо, в яку частину авто заклали вибухівку, це з'ясовує слідство.

Що відомо про вибух

  • Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького.

  • Двоє людей, які були в машині, загинули.

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    Авто спалахнуло, пожежа була погашена.

  • У поліції кажуть, що це був теракт.

Велика втрата для системи МВС

"Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула капітан служби цивільного захисту Дар’я Гречищева. Вона керувала відділом зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області. Це важка втрата не лише для рідних, а й для всіх працівників системи МВС. Світла пам'ять, Дар'є! Ти назавжди залишишся в наших серцях" , – висловили слова співчуття в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що в багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибух.

Також у Києві прогримів вибух, через що був зруйнований гараж, ще кілька сусідніх будинків отримали пошкодження. Під завалами рятувальники шукали людей.

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