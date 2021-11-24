Заклеїв рота і вдарив. Під Дніпром в інтернаті вчитель зґвалтував 13-річну дівчинку

За попередньою інформацією, 23 листопада з такою заявою до поліції звернулася бабуся потерпілої дівчинки

Бабуся розповіла, що чоловік вдарив дівчинку по обличчю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кам'янському районі у селі Саксагань викладач інтернату зґвалтував 13-річну дівчинку.

Про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на прес-службу ГУ НП у Дніпропетровській області.

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За словами бабусі, інцидент стався 9 листопада. Вона розповіла, що чоловік ударив її внучку по обличчю, а потім заклеїв рота липкою стрічкою і зґвалтував.

"Відкрито кримінальне провадження за 156-ою статтею КК України. Призначено відповідні експертизи" , – Розповіла прес-секретар ГУ НП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Якщо провину чоловіка доведуть, він може провести за ґратами від 5 до 8 років.

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Сексуальне насильство над дітьми в Україні

У середньому майже 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють у поліцію.

Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей різні:

страх чи сором;

недовіра батьків до слів дитини;

страх дитини втратити близьку дорослу, яка піклується і часто дарує подарунки;

залежність сім'ї від педофіла.

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