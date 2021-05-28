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Заштовхав закривавлену в авто: в Дніпрі чоловік жорстоко побив дружину

28 травня, 17:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Завдяки небайдужості перехожого поліцейські знайшли і врятували жінку від агресивного співмешканця

У Дніпрі чоловік побив свою співмешканку, силою посадив її в автомобіль і відвіз. На щастя, це побачили перехожі, повідомили в поліцію і жінку знайшли.

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Про це пише патрульна поліція області.

Копи розповіли, що вчора, 27 травня, до них звернувся чоловік і розповів, як на вулиці чоловік силою посадив жінку в авто ВАЗ 2101 і повіз у сторону вулиці Канатноъ. Постраждала була вся у крові.

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Незабаром авто знайшли і зупинили на вулиці Васильківській. У салоні була жінка зі слідами крові на одязі і тілі. За її словами, співмешканець побив її. На місце викликали медиків, жінку госпіталізували. У постраждалої закрита черепно-мозкова травма і пошкодження м'яких тканин голови.

Зараз поліція з'ясовує деталі інциденту.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік жорстко побив вагітну.

Крім того, у Запоріжжі чоловік по-звірячому побив дружину і кинув помирати в 40 км від будинку.

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