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Живуть на бомбах: у Кривому Розі під житловим будинком знайшли снаряди (фото)

22 червня 2021 19:12

Тетяна Очеретяна , Всеволод Прокоф’єв

Із землі вже дістали 14 боєприпасів, решта знаходиться прямо під будинком, але рити далі небезпечно

У Кривому Розі прямо під приватним будинком виявили снаряди часів Другої світової війни. Господар рив траншею, щоб прокласти комунікації до будинку, і наткнувся на старий боєприпас.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Вибухотехніки в землі знайшли 14 бомб: дві гранати і 12 гарматних снарядів. Але це не все. Більше, кажуть, лежить прямо під будівлею і копати далі небезпечно.

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Роботи призупинили до завтрашнього дня.

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Нагадаємо, нещодавно в Одеській області знешкоджували боєприпаси часів Другої світової війни, які водолази-сапери підняли з затонулого корабля.

Крім того, на території школи в Луганській області знайшли схрон боєприпасів бойовиків. Арсенал був закопаний. Серед знайденого – патрони і гранатометні відстріли.

Більше про останні новини дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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