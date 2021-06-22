Живуть на бомбах: у Кривому Розі під житловим будинком знайшли снаряди (фото)

У Кривому Розі прямо під приватним будинком виявили снаряди часів Другої світової війни. Господар рив траншею, щоб прокласти комунікації до будинку, і наткнувся на старий боєприпас.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Вибухотехніки в землі знайшли 14 бомб: дві гранати і 12 гарматних снарядів. Але це не все. Більше, кажуть, лежить прямо під будівлею і копати далі небезпечно.
Роботи призупинили до завтрашнього дня.
Нагадаємо, нещодавно в Одеській області знешкоджували боєприпаси часів Другої світової війни, які водолази-сапери підняли з затонулого корабля.
Крім того, на території школи в Луганській області знайшли схрон боєприпасів бойовиків. Арсенал був закопаний. Серед знайденого – патрони і гранатометні відстріли.
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