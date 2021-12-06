Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Дніпропетровська

Життя розділилося на "до" та "після": у Дніпрі рятують пораненого на Донбасі військового

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 грудня, 14:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лікарі близько двох годин робили чоловікові операцію
Військовий проходитиме реабілітацію / Колаж "Сьогодні"
Військовий проходитиме реабілітацію / Колаж "Сьогодні"

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні врятували військового, який отримав поранення на Донеччині.

Про це повідомляє директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова Сергій Риженко.

Реклама

Життя після поранення

П'ятий день поділяє життя молодшого сержанта на "до" та "після" поранення. Снаряд розірвався за кілька метрів від нього у селищі Красногорівка Донецької області.

"Валерій мріяв Новий рік зустріти з дружиною та 13-річною донькою. Війна змінила всі плани. Вибух, втрата свідомості, десяток осколків у тілі. Найбільший з них викликав внутрішньочерепний крововилив. На шматочки розбито ліву стегнову кістку, травматичний шок", – повідомив лікар.

Нейрохірурги та анестезіолог прямо з коліс взяли чоловіка в операційну. Понад дві години йшла операція на мозку.

Реклама

"Найтонша грань непередбачуваності між життям та смертю. Сьогодні Валерій на пальцях та муканням відповідає на запитання лікаря. Станом вже переводимо з реанімації в нейрохірургію з надіями зберегти не лише життя, а й людське спілкування, а також фізичні дані", – стверджує Сергій Риженко.

Молодший сержант зазнав поранення. Фото: директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергія Риженка.
Молодший сержант зазнав поранення. Фото: директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергія Риженка.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова Торкнеться майже кожного. Що зміниться у житті українців зовсім скоро Юлія Ляхова · Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
Богдан Приходько Майдан проти Зеленського: чи будуть ще походи на Банкову і чи чекати на перевибори Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Анна Ткаченко Другий термін Зеленського онлайн: як на Банковій готуються до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
У тренді
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Спортивний таблоїд
Більше історій
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редакторка проєкту NO STRESS

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 грудня 1991. Верховна Рада затвердила текст військової присяги, яку тепер зачитують всі новобранці, які вступають на військову службу в Україні.

Зануритись у той день
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Розумний дім
Як smart-техніка заощаджує ваші гроші
Заощаджуй, думаючи!
Працівник мрії
Його неможливо забути і не можна втратити
На співбесіду!
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
Показати бiльше
Понеділок, 6 грудня
19:30
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 10 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на: Трансляція
Комаровський в темі
Чому "Дельта" вражає спочатку дітей та молодь?
Запитай у лікаря
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Опитування Центру Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Що змінилося?
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Короновірус за місяць

443 941

захворіло за місяць в Україні

-21%

Вакцинація
Станом на 5 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
11 806 077
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 753 064
Всього введених доз 25 559 141
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

30.83

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти