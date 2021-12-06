Життя розділилося на "до" та "після": у Дніпрі рятують пораненого на Донбасі військового

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні врятували військового, який отримав поранення на Донеччині.
Про це повідомляє директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова Сергій Риженко.
Життя після поранення
П'ятий день поділяє життя молодшого сержанта на "до" та "після" поранення. Снаряд розірвався за кілька метрів від нього у селищі Красногорівка Донецької області.
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"Валерій мріяв Новий рік зустріти з дружиною та 13-річною донькою. Війна змінила всі плани. Вибух, втрата свідомості, десяток осколків у тілі. Найбільший з них викликав внутрішньочерепний крововилив. На шматочки розбито ліву стегнову кістку, травматичний шок", – повідомив лікар.
Нейрохірурги та анестезіолог прямо з коліс взяли чоловіка в операційну. Понад дві години йшла операція на мозку.
"Найтонша грань непередбачуваності між життям та смертю. Сьогодні Валерій на пальцях та муканням відповідає на запитання лікаря. Станом вже переводимо з реанімації в нейрохірургію з надіями зберегти не лише життя, а й людське спілкування, а також фізичні дані", – стверджує Сергій Риженко.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
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