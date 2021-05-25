Кликав до себе допомогти: у Дніпропетровській області педофіл ґвалтував школяра

Житель Дніпропетровської області може отримати 12 років в'язниці за зґвалтування підлітка

У Дніпропетровській області 52-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні підлітка, йому вже повідомили про підозру.

Про це розповіла пресслужба Нацполіції.

Як з'ясували правоохоронці, порушник просив у 15-річного хлопця допомоги і запрошував його до себе додому. Коли той приходив у гості, підозрюваний вступав з ним у статеві відносини.

Поліцейські вже зібрали доказову базу злочину і 52-річного місцевого жителя притягнуть до відповідальності.

Чоловікові вже повідомили про підозру в зґвалтуванні і обрали йому запобіжний захід – тримання під вартою. Тепер порушникові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник.

Крім того, в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика.