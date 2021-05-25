Русский
$ 27,43
33,49
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Новини Дніпропетровська

Кликав до себе допомогти: у Дніпропетровській області педофіл ґвалтував школяра

25 травня, 16:37

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Житель Дніпропетровської області може отримати 12 років в'язниці за зґвалтування підлітка

У Дніпропетровській області 52-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні підлітка, йому вже повідомили про підозру.

Про це розповіла пресслужба Нацполіції.

Як з'ясували правоохоронці, порушник просив у 15-річного хлопця допомоги і запрошував його до себе додому. Коли той приходив у гості, підозрюваний вступав з ним у статеві відносини.

Поліцейські вже зібрали доказову базу злочину і 52-річного місцевого жителя притягнуть до відповідальності.

Чоловікові вже повідомили про підозру в зґвалтуванні і обрали йому запобіжний захід – тримання під вартою. Тепер порушникові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник.

Крім того, в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)Дніпро
У Дніпропетровській області блискавка потрапила в двох жінок. Що з потерпілими
У Дніпропетровській області блискавка потрапила в двох жінок. Що з потерпілимиДніпро
У Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник. Що кажуть в поліції (оновлено)
У Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник. Що кажуть в поліції (оновлено)Дніпро
У Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області "зникли" вилучені під час обшуків товари. Під підозрою експрокурорДніпро
Відео дня. Кондуктор у Дніпрі танцює в кінці робочої зміни
Відео дня. Кондуктор у Дніпрі танцює в кінці робочої зміниДніпро
У Дніпрі копи
У Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом (відео)Дніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти