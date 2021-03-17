Арестович передбачив ще 15 років війни

Спікер України в ТКГ прогнозує ще один українсько-російський конфлікт

Україна прагне до вирішення ситуації на Донбасі дипломатичним шляхом, але в найближчі 15 років потрібно бути готовими до повномасштабного конфлікту.

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Таку думку висловив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у "Ток-шоу №1" з Василем Головановим на каналі "Україна 24".

"Треба вирішувати (ситуацію на Донбасі. – Ред.) політико-дипломатичним шляхом, але готувати сферу безпеки і оборони до можливого повномасштабного конфлікту", – заявив він.

Арестович вважає, що військові конфлікти "всіх з усіма" у світі триватимуть щонайменше до 2035 року і Україні не вдасться залишатися осторонь.

"Ми будемо мати справу з війною всіх проти всіх в сірих зонах. Така світова савана наступила – принаймні до 2035 року триватимуть військові конфлікти в усіх сферах, конфлікти всіх з усіма. І Україна, як країна, яка знаходиться на зламі геополітичних епох, ми точно не пройдемо повз це. Це не перша українсько-російська війна і, нажаль, не остання" , – заявив спікер України в ТКГ.

За його словами, основне завдання для нашої держави зараз – стати настільки сильною, щоб кожен потенційний агресор розумів, що "дуже дорого воювати з Україною, щоб військові дії навіть не розглядалися".

Нагадаємо, 16 березня розвідка повідомила, що обидва "армійські корпуси" бойовиків т. зв. "ДНР" і "ЛНР" приведені в повну бойову готовність.

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Раніше з'явилася інформація, що бойовики підсилюють свої позиції на передовій і підтягують заборонене озброєння, при цьому намагаючись спровокувати українських військових на порушення режиму припинення вогню.

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