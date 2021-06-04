Авто пливли по дорогах, вода сягала вікон будинків: злива затопила Маріуполь (фото, відео)

Через сильну зливу дороги виявилися затоплені, у місцевих жителів загинула домашня птиця

У Маріуполі вночі вирувала негода. Унаслідок довгої зливи місто затопило. На вулицях утворилися річки, будинки і багатоповерхівки стояли у воді.

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Про це повідомляє mrpl.city.

Від негоди постраждали жителі майже всіх районів міста. Дахи будинків почали протікати, у під'їздах і квартирах стояла вода.

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У соціальних мережах люди писали, що вода тече по електрощитках, з яких летять іскри.

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У Приморському районі дощі затопили чотири поверхи житлового будинку. Найбільше залило верхні поверхи – з дев'ятого по четвертий.

Крім того, на вулиці сильний вітер повалив дерева. Зараз наслідки негоди ліквідовують рятувальники.

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Також у Мережі показали, що накоїла злива на вулицях. На відео видно, що автомобілі буквально пливуть по затоплених дорогах.

Крім Маріуполя постраждало також село Виноградне. Насосна станція там не працює, так що швидко відкачати воду не могли. Місцеві жителі скаржилися, що будинки стояли на 1 метр у воді.

"У нас високий цоколь, і нам пощастило, а у сусідів у будинку по коліно води. У сусідки через 3 будинки води по вікна. Вона вранці так плакала – вся домашня птиця загинула", – розповіла мешканка села.

Нагадаємо, злива затопила Дніпро. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі ледве пересувалися вулицями через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.

Крім того, на окупований Сімферополь обрушився сильний дощ і град, місто затопило, вітер ламав дерева.