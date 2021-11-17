Благодійний фонд допоміг дитині вперше почути

Спершу син почав сліпнути, та процес вчасно зупинила операція. А згодом підтвердився 4-й, тяжкий ступінь приглухуватості

Малюк від народження чує лише гучні крики, а не мовлення

Близько 15 мільйонів немовлят у світі народжуються передчасно. До речі, саме сьогодні відзначають Всесвітній день таких малюків. Кожен третій з них, на жаль, має проблеми із зором або слухом. І не всім дітям вдається ці недуги "перерости".

Кореспонденти "Сьогодні" дізнавалися, як бути, коли діагнозів кілька.

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Діагноз маленького Марка

Дворічний Марк з Краматорська робить перші кроки, лише завдяки спеціальним вправам. Дитячий церебральний параліч у кожної дитини може виявляти себе по-різному. Синові, пояснює Юлія Романій, доведеться працювати над тілом протягом життя.

"Ми були у лікарні у відділенні патології новонароджених три місяці. Тобто це три місяці. Це мене загартувало! Я знала, що будуть проблеми. Але це можна пережити і з цим можна жити щасливо", – розповіла мама Марка.

Дедалі частіше доля випробовує родину Романій. Спершу син почав сліпнути, та процес вчасно зупинила операція. А згодом підтвердився 4-й, тяжкий ступінь приглухуватості. Малюк від народження чує лише гучні крики, а не мовлення.

"Якось думала, що це все минеться. Що дитина все-так недоношена, що мозок дозріє, як лікарі говорили, і все буде в порядку. Але! Дива не сталося", – сказала Юлія Романій.

Нова біда в cім'ї Романій

Тато Марка тяжко захворів на COVID-19. Сергій півроку був на лікарняному. Сім'я витратила всі заощадження, ще й заборгували. І лише оперативне втручання зберегло чоловікові життя.

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"Ураження легень було 75% і плюс пішов абсцес легень і робили операцію тут у Краматорську, потім у Києві. Робили двічі загалом", – розповіла Юлія Романій.

Фонд Ріната Ахметова

Романій майже зневірилися. Та у критичний час міцну руку допомоги простягнув Фонд Ріната Ахметова. Для маленького Марка придбали дороговартісні апарати. Гроші на які батьки б збирали роками.



Цифрові апарати є надійними для дітей, потужними, з придушенням шуму, призначені для виділення мови в шумі, що важливо для дитини.



Благодійна організація допомагає дітям із вадами слуху від 2007 року. Вже видано двісті п’ ятнадцять високочутливих апаратів.

"Величезне людське спасибі за те, що дається така можливість дітям чути світ", – сказала мама Марка.

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