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Бойовик на Донбасі втік від російських кураторів: що розповів на допиті (відео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
1 жовтня, 15:00
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Його не зупинило ні мінне поле, ні загроза бути розстріляним

Бойовик, який напередодні вийшов на позиції українських військових на Луганщині, був в рядах окупантів з 2014 року. На допиті бойовик розповів, що ніс "службу" на позиції бойовиків Байкал. За його словами, в основному він займався перегоном і ремонтом військової техніки (МТ-ЛБ, БТР).

Про це повідомляє СБУ.

"У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань. Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням так званої "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР", – йдеться в повідомленні відомтсва.

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Він проходив "службу" на різних посадах і брав участь в збройному опорі підрозділам сил АТО / ООС
Він проходив "службу" на різних посадах і брав участь в збройному опорі підрозділам сил АТО / ООС

За словами бойовика, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися до рідного міста.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

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Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове слідство.

Затримання та документування проводили Департамент військової контррозвідки СБ України спільно з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, військовослужбовцями Збройних Сил України за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Росія не відводить війська після навчань з Білоруссю

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Раніше ми повідомляли, що Командування Збройних сил України не фіксує масового повернення російських військ в місця постійної дислокаціїпісля навчань з Білоруссю "Захід-2021", в яких взяли участь 200 тисяч солдатівРФ.

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-лейтенант Валерій Залужний

розповів, що попри те, що спільні навчання Росії і Білорусі закінчилися ще 16 вересня, війська РФ не поспішають повертатися на місце своєї постійної дислокації.

Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття ("Заходу-2021". – Ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації, — зазначив Залужний.

Він підкреслив, що ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії. Кожна така група налічує близько тисячі осіб.

Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону, — додав він.

Крім цього, Залужний сказав, що є військові, які поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Держдуми, тому деякі переміщення фіксуються, "але розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо".

Що відомо про навчання "Захід-2021"

  • Військові навчання Росії і Білорусі тривали з 9 по 16 вересня.
  • У них взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців і інша техніка на декількох об'єктах в Росії і Білорусі.
  • У НАТО зазначили, що стежить за навчаннями, які викликали занепокоєння в сусідніх країнах-членах Альянсу і в Україні.

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