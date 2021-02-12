Бойовики атакували з безпілотників та підступно мінують позиції ЗСУ

На передовій триває загострення ситуації, ворог ніяк не заспокоїться

На Донбасі бойовики продовжують обстріли. Уже сьогодні противник за допомогою безпілотників атакував позиції української армії.

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Про це повідомили на брифінгу в Міноборони.

Це сталося поблизу Золотого-4. Ворог двічі застосовував БПЛА для скидання гранат ВОГ-17 над позиціями українських підрозділів. Втрат серед українських захисників не було.

А в районі населеного пункту Новолуганське бойовики здійснювали повітряну розвідку, що заборонено в межах домовленостей про перемир'я.

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що противник продовжує розширювати мінні поля поблизу своїх позицій майже уздовж усієї лінії зіткнення.

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На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування поблизу позицій ЗСУ протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування.

А тим часом Київ підрахував, скільки втратила Україна через окупацію Донбасу. Також віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, скільки грошей необхідно на відновлення.

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