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Бойовики атакували українських військових, у ЗСУ нові втрати

15 липня 2021 13:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Ворог зовсім знахабнів і продовжує порушувати режим припинення вогню – Україна вже звернулася до ОБСЄ

Бойовики знову завдали втрат українській армії

Бойовики знову завдали втрат українській армії / Фото: Минобороны Украины

На фронті не припиняються обстріли і сьогодні у результаті ворожих атак знову поранено двох українських бійців.

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Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання ЗСУ "Північ".

Військові зазначають, що позиції українських захисників були обстріляні з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Українська сторона в СЦКК повідомила ОБСЄ про грубе порушення режиму припинення вогню бойовиками.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня бойовики на Донбасі убили українського військового, ще сімох поранили. Ворог різко активізувався і вдарив по бійцях ЗСУ з кулеметів, мінометів і гранатометів.

Тим часом ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт лише тимчасово зупинили.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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