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Палили по ЗСУ навіть з вогнеметів: де цього разу стріляли бойовики на Донбасі

17 травня, 07:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бойовики застосували проти українських військовослужбовців гранатомети, міномети, вогнемети і стрілецьку зброю

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

За минулу добу, 16 травня, бойовики на Донбасі 15 разів обстріляли українських військових. Сьогодні зафіксували вже одне порушення режиму припинення вогню.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

  • Біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а в передмісті Водяного – двічі з мінометів і гранатометів;
  • у напрямку Катеринівки окупанти обстріляли ЗСУ з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Новотошківського ворог чотири рази обстрілював наші позиції з гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Луганського двічі стріляли з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і протитанкових гранатометів;
  • поблизу Пісків російські окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Троїцького – ще й з великокаліберних кулеметів;
  • у районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки - ще і великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Про всі порушення українська сторона повідомила ОБСЄ. На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь. Бойових втрат серед українських вояків немає.

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Станом на ранок 17 травня з боку бойовиків зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти стріляли неподалік Причепилівки з кулеметів та стрілецької зброї.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов порадив президенту РФ Володимиру Путіну прибрати війська з Донбасу, повернути Україні контроль над територією і кордоном, і тоді війна швидко закінчиться.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що за два роки в протистоянні з Росією вдалося досягти певних результатів, які були неможливі раніше, – як на фронті, так і в дипломатії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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