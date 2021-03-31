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Бойовики з кулеметів лупили по дівчині: як медик врятувала бійця під шквалом куль

31 березня, 22:53

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Світлана не вважає свій вчинок героїчним

Під час розстрілу ворожими снайперами українських саперів в Шумах дівчина-медик пів сотні метрів тягнула вдвічі важчого за себе пораненого побратима до шанців. Історія справжнього героїзму на війні в репортажі "Сьогодні".

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Зараз в районі Шумів, де бойовики вбили саперів, відносно тихо. Бійці досі не розуміють, як можна було розстріляти тих, хто шукає міни в тилу.

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"Їх помітили, накрили мінометами, стрілецькою зброєю де був присутній кулеметник, присутній снайпер, тому їх просто розстріляли за їхньою роботою", – кажуть військові.

Тоді загинули четверо вояків, але жертв могло бути більше, якби не медик Світлана. ЇЇ тут всі як один називають героїнею. Хоча сама вона так не вважає.

"Перше, що я побачила, – це троє людей. Двоє поранені і одну людину – на перший візуальний погляд без ознак життя", – згадує Світлана.

До медика на допомогу саперам пішли двоє бійців, але ворог їх убив. Світлані вдалося витягти з-під куль побратима, який зазнав під обстрілом тяжких поранень.

"Рука, нога і, якщо так можна сказати, правий бік – ми накладали турнікети. Це все, що ми могли зробити у тій зоні. І вже за допомогою хлопців відтягували їх в безпечну зону", – каже Світлана.

Відео: Сьогодні
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Рятувати бійців разом зі Світланою кинувся й Сергій. До війни – водій швидкої. Майже пів сотні метрів вони тягли пораненого багнюкою. Під вогнем ворожого кулеметника.

"Поле огляду в нього було прекрасне. Тому він не бачив ніякої нашої агресії. Він бачив просто евакуацію. І він лупив по тій дівчині – по нашій Світлані, медику. По нас", – впевнений Сергій.

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Втратив чимало крові і потрібно терміново евакуювати – це все, про що тоді думала, каже Світлана. Страху взагалі не відчувала.

"В той момент ні. А вже потім коли ти вже сидиш- обдумуєш після всього цього, що сталося, думаєш, що можливо все могло інакше бути", – зазначає медик.

Мужність і героїзм Світлани мають бути гідно оцінені – вважають її побратими. Бригада подала документи на нагородження лікарки орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Кореспондент "Сьогодні" Єгор Логінов

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