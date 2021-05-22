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Бойовики з забороненої зброї вдарили по передмістю Донецька: дивом уникли жертв

22 травня, 15:39

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Окупанти обстріляли житлову інфраструктуру селища Піски зі 120-мм мінометів

Бойовики обстріляли житловий сектор у Пісках

Бойовики обстріляли житловий сектор у Пісках / Фото: Facebook

Сьогодні вранці, 22 травня, російсько-окупаційні війська на Донбасі, де українські військові зазнають втрат, укотре обстріляли цивільну інфраструктуру із заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 мм.

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски під Донецьком. О 6:55 ранку у двір одного з місцевих жителів влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота і пошкоджено огорожу.

Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося, і саме цим врятував собі життя – наступна міна влучила в будинок: пробила дах і здетонувала на горищі, в результаті чого було зруйновано стелю вітальні і пошкоджені осколками інші кімнати житлового будинку.

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Українська сторона СЦКК провела фотофіксацію і верифікацію чергового злочину окупантів проти мирного населення. Було встановлено факти численних пошкоджень будинку і прилеглого домогосподарства по вулиці Олімпійська, 7, у Пісках.

Дії окупантів є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і Мінських домовленостей, тому про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

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У штабі ООС підкреслюють, що ЗСУ перебувають на позиціях і неухильно дотримуються домовленості про режим припинення вогню, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, сьогодні в зоні ООС в результаті ворожого снайперського вогню отримав поранення український військовослужбовець. Його стан – тяжкий.

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Раніше ми писали, що за минулу добу було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і один – бойове травмування.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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