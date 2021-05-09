Бойовики на Донбасі обстріляли цивільні об'єкти

Військовослужбовці ООС відкривали у відповідь вогонь по позиціях бойовиків, про всі порушення перемир'я повідомили місії ОБСЄ

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

бойовики продовжили порушувати перемир'я на Донбасі. За минулу добу, 8 травня, вони дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ, в тому числі із забороненого мінських домовленостей зброї. Одна з атак в районі Мар'їнки була спрямована на цивільну інфраструктуру. На щастя, обійшлося без втрат серед українських військових і цивільного населення. З початку доби 9 травня обстрілів не було.

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Про це повідомив штаб Об'єднаних сил.

Де стріляли

Біля Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм і автоматичних станкових гранатометів. До того ж окупанти вчинили обстріл цивільної інфраструктури міста.

противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм і автоматичних станкових гранатометів. До того ж окупанти вчинили обстріл цивільної інфраструктури міста. Біля населеного пункту Південне відкривали вогонь із заборонених мінського домовленостями артилерійських установок 122 калібру і мінометів 120 калібру.

відкривали вогонь із заборонених мінського домовленостями артилерійських установок 122 калібру і мінометів 120 калібру. В районі Авдіївки та Опитного бойовики двічі здійснили обстріл з мінометів 82 калібру та стрілецької зброї.

та бойовики двічі здійснили обстріл з мінометів 82 калібру та стрілецької зброї. Неподалік від Новгородоського – обстріл з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.

– обстріл з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем. У селища Золоте-4 стріляли з станкових протитанкових гранатометів.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на обстріл окупантів, а про всі порушення українська сторона повідомила ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом квітня бойовики "ДНР-ЛНР" втратили 69 своїх найманців. У ЗСУ повідомляють, що всі втрати не бойові.

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