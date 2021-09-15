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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ і отримали відповідь

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
15 вересня, 08:06
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Російські найманці відкривали вогонь поблизу Пісків, Нью-Йорку та Шумів
На обстріли бойовиків ЗСУ відкрили вогонь у відповідь. Фото: колаж "Сьогодні"
На обстріли бойовиків ЗСУ відкрили вогонь у відповідь. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі за минулу добу, 14 серпня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу осколкове поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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"Військовослужбовець знаходиться у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли

  • У районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
  • Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Біля Шумів ворог здійснив обстріл із артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.

У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь.

Станом на 7:00 15 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Читайте також: Загострення на Донбасі. Українська сторона передала ОБСЄ ноту протесту

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя .

Також нагадаємо 8 вересня бойовики вдарили по мирних жителях в Мар'їнці і ледь не рознесли житловий будинок.

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