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Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ з гранатометів: поранений український військовий

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 жовтня, 17:55
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Військовослужбовця евакуювали до лікувального закладу, його стан – середньої тяжкості
На Донбасі знову неспокійно
На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі з початку доби чотири рази порушили режим "тиші". Український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил в Facebook.

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"Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – відзначається в повідомленні.

Біля Новозванівки українські позиції піддалися мінометно-артилерійському обстрілу. Тут ворог застосовував міномети калібру 120-мм і 122-мм артилерію, а також ручні протитанкові гранатомети

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"Поблизу Мар’янки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм. В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу", – додають в ООС.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно, типу Орлан-10 з припиненням лінії розмежування.

В результаті обстрілу осколкове поранення отримав один військовий. Йому надано невідкладну медичну допомогу. Він евакуйований до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості.

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Українські військові відкривали вогонь у відповідь з озброєнь, дозволених мінських угодами.

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