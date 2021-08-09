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Бойовики на Донбасі продовжують палити по ЗСУ. Де вчора стріляли

9 серпня 2021 7:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські найманці ігнорують правила режиму припинення вогню і практично щодня відкривають вогонь по українських військових

Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ.

Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ. / Фото: Минобороны РФ

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню: за минулу добу, 8 серпня, вони чотири рази обстріляли позиції ЗСУ. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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Про це повідомили в Міноборони України.

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Де вчора йшли бої?

  1. Поблизу Світлодарська бойовики обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  2. Біля Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів;
  3. Неподалік Широкиного – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів;
  4. Біля Новоолександрівки – з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає. Про всі порушення російських найманців вже повідомили представникам Місії ОБСЄ.

З початку цієї доби, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію і дотримуються режиму припинення вогню.

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Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я має дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

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Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Опитному і Мар'їнці.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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