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Бойовики на Донбасі провокують бійців ЗСУ: де вчора стріляли

19 липня 2021 7:27

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські найманці намагалися підірвати репутацію ЗСУ, проте зробили гірше тільки собі – про їх порушення вже знають в ОБСЄ

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбасі за минулу добу, 18 липня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони влаштовують провокації, щоб потім звинуватити українських військових у порушенні домовленостей.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. А біля Авдіївки російські найманці обстрілювали ЗСУ з підствольних гранатометів і дистанційно замінували території мінами ПОМ-2.

Також у Луганській області помітили ворожий безпілотник – він перетнув лінію розмежування.

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Бойових втрат серед українських військових немає. Бойовикам не вдалося спровокувати ЗСУ, а ось про їх порушення вже знають представники місії ОБСЄ.

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З початку цієї доби, 19 липня, порушень ще не було. Ситуацію у районі ООС контролюють наші захисники.

Нагадаємо, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчиться катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Крім того, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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