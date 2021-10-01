Бойовики на Донбасі створюють єдину "митну зону": вже зносять пости

На території "поста" будуть ліквідовані шлагбауми, обмежувальні знаки та бетонні блоки

Між окупованими районами Донецька і Луганська демонтували "митні пости". Колаж: "Сьогодні"

Окупанти почали демонтувати так звані "митні пости" між терористичними "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

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Так званий "голова Державного митного комітету ЛНР" Юрій Афанасьевский заявив, що "пости" скасовані з 1 жовтня у зв'язку зі створенням "єдиної економічної зони та єдиного митного простору" між двома "республіками".

"Тобто громадяни та суб'єкти господарювання можуть переміщувати товари між Республіками без будь-яких обмежень", – пояснив Афанасьевский.

Він додав, що для забезпечення безперешкодного переміщення товарів і транспортних засобів громадянами та суб'єктами господарювання вже розпочаті роботи по демонтажу інфраструктури тимчасових пунктів митного контролю.

Демонтаж "митного пункту" на кордоні окупантів

Україна готується до амністії в ОРДЛО

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Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада тільки готується розглянути законопроєкт про перехідний період Донбасу, уряд України вже напрацьовує новий документ – про амністію в ОРДЛО.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він нагадав, що законопроєкт про перехідний період 15 жовтня розгляне Венеціанська комісія. А поки Кабмін взявся за законопроєкт, в якому будуть прописані процедури амністії і визнання деяких документів з окупованих територій.

"Не чекаючи прийняття законопроєкту про перехідний період, ми (уряд. – Ред.) вже працюємо над законопроєктом про процедури. Це детальніший, глибший закон, в якому проговорюватиметься, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини, як конвалідація, до цього в Україні не було", – заявив Резніков.

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Що таке конвалідація? Процедура визнання документів, які були видані українцям в окупації, наприклад, свідоцтва про народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.

Закон про перехідний період