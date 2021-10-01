Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Бойовики на Донбасі створюють єдину "митну зону": вже зносять пости

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
1 жовтня, 18:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На території "поста" будуть ліквідовані шлагбауми, обмежувальні знаки та бетонні блоки
Між окупованими районами Донецька і Луганська демонтували "митні пости". Колаж: "Сьогодні"
Між окупованими районами Донецька і Луганська демонтували "митні пости". Колаж: "Сьогодні"

Окупанти почали демонтувати так звані "митні пости" між терористичними "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

Реклама

Так званий "голова Державного митного комітету ЛНР" Юрій Афанасьевский заявив, що "пости" скасовані з 1 жовтня у зв'язку зі створенням "єдиної економічної зони та єдиного митного простору" між двома "республіками".

"Тобто громадяни та суб'єкти господарювання можуть переміщувати товари між Республіками без будь-яких обмежень", – пояснив Афанасьевский.

Він додав, що для забезпечення безперешкодного переміщення товарів і транспортних засобів громадянами та суб'єктами господарювання вже розпочаті роботи по демонтажу інфраструктури тимчасових пунктів митного контролю.

Демонтаж "митного пункту" на кордоні окупантів
Демонтаж "митного пункту" на кордоні окупантів

Україна готується до амністії в ОРДЛО

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада тільки готується розглянути законопроєкт про перехідний період Донбасу, уряд України вже напрацьовує новий документ – про амністію в ОРДЛО.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він нагадав, що законопроєкт про перехідний період 15 жовтня розгляне Венеціанська комісія. А поки Кабмін взявся за законопроєкт, в якому будуть прописані процедури амністії і визнання деяких документів з окупованих територій.

"Не чекаючи прийняття законопроєкту про перехідний період, ми (уряд. – Ред.) вже працюємо над законопроєктом про процедури. Це детальніший, глибший закон, в якому проговорюватиметься, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини, як конвалідація, до цього в Україні не було", – заявив Резніков.

Реклама

Що таке конвалідація? Процедура визнання документів, які були видані українцям в окупації, наприклад, свідоцтва про народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.

Закон про перехідний період

  • Законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду" стосується подолання наслідків війни на сході України і окупації Криму. Для окупованих територій буде визначено конфліктний і постконфліктний періоди.
  • Так, наприклад, в документі визначені умови проведення перших виборів на звільненому Донбасі, а також прописаний перелік осіб, кому буде заборонено брати участь у виборах.
  • Одним з цікавих нововведень є заборона зв'язків народних депутатів і чиновників з Росією. Контакти з Москвою будуть можливі тільки з дозволу Верховної Ради або президента.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

55 930

захворіло за тиждень в Україні

+35%

Вакцинація
Станом на 30 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 674 722
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 072 801
Всього введених доз 12 747 523
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Якою буде погода у жовтні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти