Бойовики на Донбасі збавили натиск: де і скільки стріляли

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На Донбасі за останню добу, 18 травня, зафіксували шість порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби обстрілів не було.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Проти ЗСУ ворог застосував підствольні, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ поблизу таких населених пунктів:
- Піски;
- Світлодарськ;
- Зайцеве;
- Красногорівка;
- Авдіївка.
Втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.
Зараз ситуацію в районі ООС контролюють українські військовослужбовці.
Нагадаємо, раніше на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.
Крім того, ми писали, як "ДНРовець" обдурив співробітників військкомату і пішов служити в ЗСУ – його викрили співробітники спецслужби.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією