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Бойовики на Донбасі збавили натиск: де і скільки стріляли

19 травня, 07:51

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Кількість обстрілів за добу значно зменшилася – українські військові контролюють ситуацію в районі ООС

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбасі за останню добу, 18 травня, зафіксували шість порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби обстрілів не було.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Проти ЗСУ ворог застосував підствольні, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ поблизу таких населених пунктів:

  • Піски;
  • Світлодарськ;
  • Зайцеве;
  • Красногорівка;
  • Авдіївка.

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Втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Зараз ситуацію в районі ООС контролюють українські військовослужбовці.

Нагадаємо, раніше на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Крім того, ми писали, як "ДНРовець" обдурив співробітників військкомату і пішов служити в ЗСУ – його викрили співробітники спецслужби.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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