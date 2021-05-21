Бойовики на Донбасі вдарили з кулеметів і гранатометів: де йшли бої

Бойовики на Донбасі. Фото Alexander Ermochenko / Reuters / Фото: Reuters

На Донбасі за останню добу, 20 травня, зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби було вже два обстріли.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Так, проти бійців ЗСУ бойовики використовували міномети 82-го калібру, гранатомети, великокаліберні кулемети, і стрілецьку зброю.

Біля яких населених пунктів стріляли 20 травня:

Південне;

Павлопіль;

Авдіївка;

Троїцьке;

Мар'їнка;

Новоселівка;

Шуми;

Гнутове.

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Вночі 21 травня бойовики обстріляли українські позиції поблизу Водяного і Пісків. Зараз ЗСУ контролюють ситуацію.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією