Бойовики на Донбасі вдарили з кулеметів і гранатометів: де йшли бої

Бойовики на Донбасі. Фото Alexander Ermochenko / Reuters / Фото: Reuters
На Донбасі за останню добу, 20 травня, зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби було вже два обстріли.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Так, проти бійців ЗСУ бойовики використовували міномети 82-го калібру, гранатомети, великокаліберні кулемети, і стрілецьку зброю.
Біля яких населених пунктів стріляли 20 травня:
- Південне;
- Павлопіль;
- Авдіївка;
- Троїцьке;
- Мар'їнка;
- Новоселівка;
- Шуми;
- Гнутове.
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Вночі 21 травня бойовики обстріляли українські позиції поблизу Водяного і Пісків. Зараз ЗСУ контролюють ситуацію.
Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.
Крім того, повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.
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