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Бойовики на Донбасі вдарили з кулеметів і гранатометів: де йшли бої

21 травня, 07:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Незаконні збройні формування на Донбасі 20 травня стріляли біля восьми населених пунктів

Бойовики на Донбасі. Фото Alexander Ermochenko / Reuters

Бойовики на Донбасі. Фото Alexander Ermochenko / Reuters / Фото: Reuters

На Донбасі за останню добу, 20 травня, зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби було вже два обстріли.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Так, проти бійців ЗСУ бойовики використовували міномети 82-го калібру, гранатомети, великокаліберні кулемети, і стрілецьку зброю.

Біля яких населених пунктів стріляли 20 травня:

  • Південне;
  • Павлопіль;
  • Авдіївка;
  • Троїцьке;
  • Мар'їнка;
  • Новоселівка;
  • Шуми;
  • Гнутове.

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Вночі 21 травня бойовики обстріляли українські позиції поблизу Водяного і Пісків. Зараз ЗСУ контролюють ситуацію.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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