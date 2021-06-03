Вперше за довгий час. На Донбасі за добу жодного обстрілу

На Донбасі вчора, 2 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. З початку поточної доби обстрілів теж не було.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зазначається, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше окупанти обклали мінами Майорське. Противник закинув заборонені міни на підконтрольну Україні територію за допомогою гранатомета.

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Крім того, нещодавно СБУ відпрацювала в прифронтовій Авдіївці (Донецька область) нейтралізацію "ворожих диверсантів".

Також зазначимо, що Олександр Лукашенко запросив представників так званої "ЛНР" у Білорусь – допитати Романа Протасевича:

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