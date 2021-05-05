Бойовики знову атакували мирних жителів: у Попасній розірвалася ракета і почалася пожежа

На Донбасі російські незаконні збройні формування вистрілили протитанковою керованою ракетою біля населеного пункту Попасна, яка розірвалася поблизу цивільного сектору і викликала локальну пожежу.
Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.
У ОТГ зазначають, що пожежа могла призвести до руйнування об'єктів критичної інфраструктури.
Серед цивільного населення ніхто не постраждав, а пожежа була локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.
Про дії збройних формувань Російської Федерації вже повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо, на Донбасі з початку поточної доби, 5 травня, бойовики 11 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. У відповідь наші захисники також відкривали вогонь.
Ми також повідомляли, що увечері 4 травня бойовики обстріляли центральну районну лікарню в Красногорівці Донецької області. У медустанові на той момент перебувало 45 пацієнтів із коронавірусом і пневмонією.
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