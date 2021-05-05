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Бойовики знову атакували мирних жителів: у Попасній розірвалася ракета і почалася пожежа

5 травня, 20:50

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Російські найманці продовжують наражати на небезпеку мирне населення, пожежа могла призвести до руйнування об'єктів критичної інфраструктури

На Донбасі російські незаконні збройні формування вистрілили протитанковою керованою ракетою біля населеного пункту Попасна, яка розірвалася поблизу цивільного сектору і викликала локальну пожежу.

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Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

У ОТГ зазначають, що пожежа могла призвести до руйнування об'єктів критичної інфраструктури.

Серед цивільного населення ніхто не постраждав, а пожежа була локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації вже повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, на Донбасі з початку поточної доби, 5 травня, бойовики 11 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. У відповідь наші захисники також відкривали вогонь.

Ми також повідомляли, що увечері 4 травня бойовики обстріляли центральну районну лікарню в Красногорівці Донецької області. У медустанові на той момент перебувало 45 пацієнтів із коронавірусом і пневмонією.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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