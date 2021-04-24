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Бойовики обстріляли мирних жителів на Донеччині

24 квітня, 18:34

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Два снаряди влучили в приватну оселю, і тільки дивом під час цього грубого порушення режиму припинення вогню ніхто не постраждав

Окупанти на Донбасі вчергове обстріляли населений пункт – з боку окупованої Горлівки дві ракети прилетіли у двір мешканки селища Дружба на околиці Торецька.

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Як повідомляє українська сторона СЦКК, обстріл стався 22 квітня пізно ввечері – ракети протитанкового комплексу влучили у господарські будівлі. Були пошкоджені вікна і огорожа. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Українська сторона СЦКК інформує, що після перекидання до кордонів України значної кількості озброєння і військової техніки РФ зросли інтенсивність та різноманіття озброєння, яке застосовують збройні формування РФ в ОРДЛО для дестабілізації обстановки в регіоні, а дії збройних формувань носять все нахабніший характер.

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Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу бойовики 20 разів порушили режим тиші. Окупанти обстрілювали Південне і Північне безпосередньо з житлових кварталів Горлівки. Так вони намагаються провокувати ЗСУ стріляти, що призведе до руйнувань і загибелі людей. Такий сценарій дозволить розпалити протистояння.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас горлівка обстріли мирні жителі
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