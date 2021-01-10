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Бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки

10 січня, 21:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Здебільшого 10 січня перемир'я дотримувалися

На Донбасі протягом поточної доби, 10 січня, на більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил було тихо, але опівдні в передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

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Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Інцидент стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ніхто з українських військових не постраждав.

Українська сторона СЦКК вже повідомила представників ОБСЄ про факт порушення режиму припинення вогню.

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У штабі також повідомили, що в неділю сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали для знищення 4 вибухонебезпечні предмети.

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Нагадаємо, на Різдво, 7 січня, проросійські бойовики вісім разів відкривали вогоньпо позиціях українських військових, порушуючи домовленості Тристоронньої контактної групи.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі ВСУ відкрили у відповідь вогонь по бойовиках.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас бойовики обстріли ато ООС
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