Бойовики обстріляли Зайцеве: загинули двоє українських військових, троє поранено

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження

Поліція Донеччини документує наслідки обстрілів / Фото: Колаж: Сьогодні

Незаконні збройні формування РФ обстріляли селища Новолуганське та Зайцеве, в результаті загинув мирний житель та військові.

Про це пише прес-служба поліції.

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Снаряд у квартирі

21 лютого близько 17:20 у селищі Новолуганське снаряд потрапив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини. Загинув 51-річний мешканець селища. Пошкоджено газопровід.

На місце виїхала поліція. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Обстріл Зайцево

Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, троє – поранені. Ще одного воїна поранено у Водяному.

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Попередня кваліфікація – ст. 258 КК (терористичний акт). Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Наслідки обстрілів на Донбасі

Протягом доби через обстріл окупаційних військ зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури.

Без водопостачання залишилися Авдіївка та навколишні села, а також Мар'їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє у Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька – Дружба та Озарянівка.

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