Бойовики обстріляли залізничну станцію на Донбасі, поїзди зупинені

В "Укрзалізниці" розповіли, рух яких поїздів було обмежено в напрямку станції Скотувата

Ворог застосував важке озброєння. Колаж "Сьогодні"

На Донбасі, в районі Верхньоторецького, окупаційні війська обстріляли залізничну станцію Скотувата, через що було обмежено рух поїздів у тому напрямку, а працівників станції і пасажирів евакуювали. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Обстріл залізниці розпочався сьогодні близько 8:00 з важкого озброєння з окупованої території.

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"Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", – йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" оголосила, що рух приміських поїздів № 6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова і № 6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежений до станції Фенольна.

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Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації.

Станція Скотувата обстрілюється не перший раз

Залізнична станція Скотувата побудована в 1871 році в н. п. Верхньоторецьке. Станція належить до залізничної гілки Костянтинівка – Ясинувата.

У 2015 році через численні ушкодження залізничної інфраструктури станція припинила свою роботу, а в 2017 році рух поїздів тут зупинився повністю.

У грудні 2019 року станція відновила роботу. Це дало змогу збільшити протяжність залізничного сполучення "Укрзалізниці" на 14 кілометрів в сторону тимчасово окупованих територій.

Тим часом на Донбасі не припиняються бої. Упродовж минулої доби поранено двох бійців ЗСУ. 8 вересня окупанти 11 разів порушили мирні домовленості.

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