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Бойовики стріляли з гранатометів. Яка ситуація на Донбасі 16 червня

16 червня 2021 7:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бойовики активізувалися на Донбасі, вони вдарили по ЗСУ з протитанкового ракетного комплексу

На Донбасі за минулу добу, 15 червня, бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Проти українських військовослужбовців бойовики цього разу застосували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, міномети. Також стріляли з протитанкового ракетного комплексу.

Біля яких населених пунктів було спекотно:

  • Новгородське;
  • Південне;
  • Невельське;
  • Новотошківське;
  • Піски.

Також бійці ЗСУ помітили ворожий безпілотник і вчасно його придушили.

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З початку цієї доби, 16 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню – поблизу Авдіївки і Зайцевого. На щастя, українські військові не постраждали.

Нагадаємо, раніше двоє українських військових підірвалися унаслідок вибуху невідомого пристрою на Донбасі.

Також повідомлялося, що Росія погрожує закрити місію ОБСЄ на Донбасі. 31 липня закінчується строк мандата місії ОБСЄ на російських пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк" – спостерігачів можуть вигнати назавжди.

Дивіться також у нашому сюжеті, чому бойовики не випускають із т.зв. "Л/ДНР" дітей у вільну Україну:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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